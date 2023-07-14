Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вместо гаджетов, они попросили корову. Детский дом семейного типа из села Белка Одесской области получил такую необычную помощь от Фонда Елены Зеленской.

— Россияне за прошедшие сутки обстреливали пограничные сумщины. В области зафиксировали около двух десятков взрывов.

— 16 шахедов и семь разведывательных беспилотников сбили Воздушные силы Украины на вчерашний вечер и ночь. Один дрон попал в предприятие в Кривом Роге. Там есть серьезные разрушения промышленных объектов и жилья, к счастью, только один пострадавший.

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