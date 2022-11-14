Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.11.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:
– Харьков снова под огнем россиян! В преддверии поздно вечером враг обстрелял Индустриальный район города.
— Один человек ранен в результате ракетного удара по Курахово в Донецкой области.
— Новое трогательное видео из Херсона. Одна из семей спрятала украинское знамя прямо под тротуарной плиткой во дворе.
2022-11-14
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