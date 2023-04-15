Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Гражданский мужчина ранен вражеским обстрелом на Сумщине в городе Белополье. По населенному пункту зафиксировано 24 прилета “Градов”. Раненого госпитализировали. Повреждены помещения одного из местных предприятий, сообщают в Сумской ОВА.
- Около полтысячи домохозяйств подтоплены из-за наводнения в Киевской, Ровенской, Черкасской, Черниговской и Волынской области. В воде оказались около 10 тысяч гектаров сельхозугодий, об этом сообщили в ГСЧС.
- Пять “Колоколов Победы” звучали в храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Овидиополь Одесской области. Видео первого перезвона обнародовал Одесский пограничный отряд.
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