Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Населенный пункт Андреевка, расположенная к югу от Бахмута, освобожден воинами ВСУ.
– Глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию, чтобы провести заседание в формате Рамштайн.
– СБУ объявила новое подозрение Игорю Коломойскому. Ему инкриминируют незаконное завладение 5,8 млрд. грн.
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