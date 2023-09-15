Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Населенный пункт Андреевка, расположенная к югу от Бахмута, освобожден воинами ВСУ.

– Глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию, чтобы провести заседание в формате Рамштайн.

– СБУ объявила новое подозрение Игорю Коломойскому. Ему инкриминируют незаконное завладение 5,8 млрд. грн.

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