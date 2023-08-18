Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сегодня ночью Москву атаковали БПЛА. В результате поврежден один из павильонов “Экспоцентра”.
— Украинские военные уничтожили два ударных вертолета Ка-52, а также четыре разведывательных дрона россиян.
— На юге минувших суток ощутимо снизилось количество вражеских обстрелов – Гуменюк.
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