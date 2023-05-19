Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Украине презентовали первое исследование о том, как изменилась жизнь украинской женщины, чей мужчина пошел в армию.
— В Киевской области начали восстанавливать разрушенные дома за средства, собранные на платформе UNITED24.
— На повестке дня встречи лидеров ведущих стран мира – поддержка Украины.
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