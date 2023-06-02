Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Чтобы умело управлять БПЛА, прежде всего нужна точность: эти навыки регулярно совершенствуют бойцы отдельной бригады терробороны Днепра.

— Нидерланды планируют купить у Швейцарии партию танков Leopard один, чтобы передать их Украине.

— Российский ракетно-дроновый террор не прекращается.

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