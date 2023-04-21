Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Началась очередная, уже 11-я встреча в формате Рамштайн. Мероприятие проходит на одноименной американской авиабазе в Германии.
— 20 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Кроме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек также побывал в Буче.
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