Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Началась очередная, уже 11-я встреча в формате Рамштайн. Мероприятие проходит на одноименной американской авиабазе в Германии.

— 20 апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Кроме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек также побывал в Буче.

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