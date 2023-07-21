Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Три ракеты типа Калибр выпустили россияне этой ночью из Черного моря.

– Россия провела обучение в Черном море. Там заявили, что они отработали ушибы ракет.

— Впервые за длительное время сутки на деоккупированной части Херсонщины прошли без погибших и травмированных среди мирных жителей.

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