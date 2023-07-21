Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Три ракеты типа Калибр выпустили россияне этой ночью из Черного моря.
– Россия провела обучение в Черном море. Там заявили, что они отработали ушибы ракет.
— Впервые за длительное время сутки на деоккупированной части Херсонщины прошли без погибших и травмированных среди мирных жителей.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.