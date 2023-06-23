Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Силы обороны Украины и дальше ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На отдельных участках имеют частный успех, поэтому закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

– В ближайшие 2-3 месяца на фронте будут активные боевые действия, и наступательные, и оборонительные. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

— Предоставить Украине конкретный и достижимый механизм для вступления в НАТО уже на ближайшем саммите Альянса в июле. С таким призывом к Президенту Джо Байдену обратился Конгресс США.

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