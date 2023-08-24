Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (24.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Ночью россияне атаковали Днепр ракетами. В результате ранены семь человек.
– Враг обстрелял пограничный Волчанск на Харьковщине, ударив по медицинскому заведению, где вспыхнул пожар.
– НБУ к 32 годовщине независимости ввел в обращение новую памятную монету.
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