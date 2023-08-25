Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— ПВО сбило этой ночью четыре ракеты и один Шахед, которыми Россия пыталась поразить Одесщину.

– Силы спецопераций ВСУ показали, как выбивали окупантов из Роботиного Запорожской области.

– Во временно оккупированном Крыму этой ночью было громко. Местные сообщали о взрывах в Симферополе, Севастополе, Саках, вблизи мысов Тарханкут и Меганом.

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