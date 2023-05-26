Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В одном из подразделений 3 отдельной штурмовой бригады, воюющей на Бахмутском направлении, легковушки ремонтируют сами же бойцы.

– Российская армия снова атаковала как критическую инфраструктуру, так и объекты Сил обороны Украины.

— В Верховном суде сейчас избирают нового председателя суда и его заместителя после громкого увольнения бывшего главы, взятого на несколькомиллионной взятке.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.