Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Пока известно о 10 погибших, в результате ракетного удара в Умани, среди них двое 10-летних детей.
- Усугубляется опасность в Черном море. Из-за шторма есть риск взрывов морских мин, об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
- Чешская учительница предстанет перед судом за фейки о войне в Украине. Мартину Беднарову, видео которой выложил Youtube-канал “Параллельное”, обвиняют в оправдании геноцида, который творят россияне на оккупированных землях. Преподавательница, согласно заключению прокуратуры, пересказывала на уроках российскую пропаганду.
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