Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

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— Пожилая женщина погибла в Харьковской области, девять человек — ранены. Прошедшие сутки враг не давал покоя области. Об этом сообщил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

– Россияне продолжают активно целить по мирному люду. Накануне в Николаевской области ранили двое жителей. Среди них и 15-летняя девушка из Куцурубской общины.

– Сегодня в Украине – День Государственности. По этому случаю по всей стране проходят торжества. На Михайловской площади с обращением выпутал Президент Украины – Владимир Зеленский.

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