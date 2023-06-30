Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

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– Массированный обстрел пережила этой ночью Константиновка. Как сообщают местные власти, российские войска избивали по городу системами залпового реактивного огня “Смерч” и ствольной артиллерией.

— Около 8 тысяч человек приняли участие в масштабных учениях на случай теракта на Запорожской атомной электростанции. Если оккупанты отважатся на теракт на крупнейшей атомной электростанции Европы, при худшем сценарии придется эвакуировать около трехсот тысяч жителей Днепропетровщины и Запорожской области. Также в МВД отработают и сценарии, когда радиоактивное облако может пойти и дальше, в любую область.

– МВФ одобрил новый транш для Украины на 890 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на поддержку бюджета.

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