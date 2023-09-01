Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— На рассвете враг ударил по Украине Калибрами по Калиновской общине Винницкой области.

— Украинское контрнаступление сейчас активно продолжается на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов открыл некоторые подробности производства новой украинской ракеты.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.