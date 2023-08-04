Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Российские войска накрывают постоянным огнем освобожденный в конце июля населенный пункт Старомайорск Донецкой области.

– В последнее время россияне не просто кроют из артиллерии Херсонщину, а прицельно выбирают те места, где людно.

– Сумщина ежедневно под ударами российской авиации, артиллерии и минометов. А через границу пытаются пройти диверсионно-разведывательные группы.

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