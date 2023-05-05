Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Свой правоохранитель в каждом селе и городке Украины. Министерство внутренних дел вводит второй этап проекта Полицейский офицер общества.

— Причиной вечерней воздушной тревоги в Киеве, был только украинский Байрактар, потерявший управление.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.