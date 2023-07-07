Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (07.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Силы обороны Украины еще более чем на километр продвинулись на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
– Видео героического спасения украинских воинов на Бахмутском направлении поразило миллионы пользователей соцсетей. Его обнародовал боевой медик из Одессы Петр Конопля. Именно он и бросился на помощь защитникам во время боя.
– В Украине заработали 5 автошкол для людей с инвалидностью. Такой проект был создан в Министерстве внутренних дел в рамках инициативы “Без барьеров”. При обучении учитывают возможности и потребности каждого человека, чтобы сделать процесс максимально комфортным и удобным.