Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Утром, около 6:20, российская армия ракетами ударила по Запорожью. Один человек травмирован.

– В Сумах правоохранители задержали россиянку, которая приводила вражеские Шахеды по областному центру седьмого сентября.

– Россия продолжает готовить штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении.

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