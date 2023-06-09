Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, подтверждают и в Укргидроэнерго.

– Денег, чтобы поддерживать Украину будет столько, сколько понадобится, об этом заявил президент США Джо Байден после встречи с британским премьером Риши Сунаком.

– Американские сенаторы предложили расширить возможность конфискации российских активов. Планируется обсудить проект закона, который позволит передавать Украине больше денег представителей страны-агрессорки.

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