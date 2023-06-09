Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, подтверждают и в Укргидроэнерго.
– Денег, чтобы поддерживать Украину будет столько, сколько понадобится, об этом заявил президент США Джо Байден после встречи с британским премьером Риши Сунаком.
– Американские сенаторы предложили расширить возможность конфискации российских активов. Планируется обсудить проект закона, который позволит передавать Украине больше денег представителей страны-агрессорки.
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