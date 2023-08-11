Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В результате утренней ракетной атаки в Оболонском районе Киева обломки сбитой российской ракеты упали на территорию детской больницы.

— Швейная фабрика сшила для ВСУ некачественную форму, из-за чего государство понесло убытки на 35 миллионов.

— СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов в Украине Петру Симоненко.

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