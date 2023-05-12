Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)

Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине

Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт

Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”

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Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая

Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP