Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

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— Больше всего за сутки обстреливали Угледар, оккупанты 26 раз били по городу из артиллерии. От артогня также пострадали Нью-Йорк, КлебАн-Бык, Константиновка и Северск, там разрушены до двух десятков жилых домов, а также инфраструктурные объекты.

— По данным Генштаба, в общей сложности росармия потеряла уже более двухсот тридцати шести с половиной тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения наши защитники сожгли почти четыре тысячи сто российских танков, более восьми тысяч боевых машин, а еще более четырех тысяч четыреста артиллерийских систем

— Комиссия Киевского горсовета рассказала о промежуточном отчете по работе департамента муниципальной безопасности. В нем говорится о бездействии этого органа. В городе не было обустроено ни одно новое укрытие. Немалые проблемы в бомбоубежищах и с инклюзивностью

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