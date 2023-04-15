Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
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- Из-за обильных дождей и сезонного паводка в Украине затопило несколько регионов, нарушено сообщение до 30 населенных пунктов. В ближайшие дни ожидается поднятие воды по Днепровскому каскаду, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях. Сейчас самая сложная ситуация в Черниговской области, вода продолжает прибывать.
- На Пасху в Киеве не будут менять время комендантского часа. Ограничение будет действовать с полуночи до 05 утра, равно как и в обычные дни.
- 9 авиационных и 19 ракетных атак нанесли россияне по территории Украины за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ.
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