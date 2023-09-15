Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российских оккупантов вытеснили еще с нескольких позиций у Бахмута, об этом заявляет Институт изучения войны.
– СБУ провела обыски у народного депутата Нестора Шуфрича.
— Полиция сообщила подозрение сразу 12 коллаборантам из Херсона.
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