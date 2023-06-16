Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На фронте погиб защитник Украины Иван Шульга, до полномасштабной войны работавший звукорежиссером на нескольких национальных телеканалах;
— Cлужба безопасности Украины арестовала агента Кремля;
— Под Бахмутом наши воины уничтожили два комплекса связи противника с помощью HIMARS.
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