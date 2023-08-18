Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)

Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент

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