Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Наши силы обороны продолжают укреплять северные рубежи вдоль всей границы с Беларусью.
– Дания и Нидерланды подтвердили, что США предоставили странам разрешение передать Украине F-16.
– Президент Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении всех областных военкомов.
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