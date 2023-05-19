Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку ракет в Севастополь.
— Министерство цифровой трансформации запустило национальную платформу Дія. Освіта, которая поможет разобраться, какая профессия вам по душе и овладеть ее главными навыками.
— Сумщина накануне снова страдала от террора россиян. За вчерашние сутки область была обстреляна 10 раз.
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