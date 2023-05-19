Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку ракет в Севастополь.

— Министерство цифровой трансформации запустило национальную платформу Дія. Освіта, которая поможет разобраться, какая профессия вам по душе и овладеть ее главными навыками.

— Сумщина накануне снова страдала от террора россиян. За вчерашние сутки область была обстреляна 10 раз.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.