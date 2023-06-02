Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Погиб житель Гуляйполя: русский снаряд попал прямо в его дом.
— В семи населенных пунктах Донбасса объявлена принудительная эвакуация детей.
— Захват Бахмута обошелся России в 60 тыс. собственных солдат в течение года — это убитые и раненые.
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