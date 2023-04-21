Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Все страны НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем станет членом Альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн.
— В российском Белгороде произошел мощный взрыв прямо посреди улицы в центре города. На месте образовалась воронка диаметром до 10 метров. Пострадали два человека.
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