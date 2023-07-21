Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Оперативное командование Юг показало последствия ночного обстрела аграрного предприятия в Одесской области.

– Президент Владимир Зеленский поставил задачу максимально защитить критические объекты портовой инфраструктуры после последних атак России.

— В Николаеве на месте ночной ракетной атаки 20 июля до сих пор работают коммунальщики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.