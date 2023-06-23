Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

— В Генеральном штабе подтвердили, что за прошедшие сутки, во время ракетного и авиационного удара по территории Украины, россияне, кроме дронов-камикадзе, применили 3 аэробалистические ракеты Ха-47 “Кинжал”, и 3 крылатые ракеты Ха-22.

– Применение Россией ядерного оружия необходимо считать нападением на НАТО. Американские сенаторы зарегистрировали резолюцию с таким призывом к НАТО.

– С первых дней великой войны Польша стала для Украины не только надежным союзником, но и настоящим другом, который помогает гуманитарно, безопасно и поддерживает политически. Получит ли Украина в ближайшее время четкий сигнал вступления в НАТО? Какими могут быть гарантии безопасности и дружбы с украинским лидером?

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