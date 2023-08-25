Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

– Наши пограничники наблюдают, что в Беларуси уменьшается количество вагнеровцев.

– Председателю ВЛК Подольского района Киева объявили о подозрении.

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