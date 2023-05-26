Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В автомобиле судьи, которого задержали за сбитие насмерть нацгвардейца, нашли бутылку от алкогольного напитка.

– В Киеве продолжается 15 Киевский форум безопасности. На нем украинские и зарубежные политики обсуждают, как ускорить путь Украины в НАТО.

— Военная администрация Днепра сообщила о попадании ракеты в медучреждение города, есть пострадавшие. Эту информацию подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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