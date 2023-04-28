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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Пострадавшие в результате ночного удара по частному сектору Днепра в больнице в тяжелом состоянии. У них значительные ожоги тела, об этом Фактам ICTV рассказал мэр Борис Филатов.
  • Два человека ранены и в Украинке на Киевщине. Обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку.
  • На ночные атаки по украинским городам отреагировала Президент Словакии Зазана Чапутова. Она сегодня посещает нашу страну.

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