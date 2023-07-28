Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

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— За минули добу російські війська вбили на Донеччині одного мирного жителя, ще троє — поранені. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожих атак в Авдіївці загинув один цивільний, ще двоє – поранені.

— 10 мін вибухнили на узбережжі та у прибережній смузі Чорого моря за останні дві доби. Лише два підриви з десяти були контрольовані. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

— Один поранений від чергового російського обстрілу на Херсонщині – повідомляють у місцевій ОВА. За добу ворог обстріляв область 28 разів.

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