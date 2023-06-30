Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:
— Еще 560 оккупантов вернутся в Россию в черных пакетах. Таковы потери врага за минувшие сутки, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
— Частная военная компания “Вагнер” продолжает вербовать боевиков для войны в Украине, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина.
— Неудачный мятеж Пригожина в России обсудят на саммите лидеров стран-членов НАТО в Вильнюсе в начале июля. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.
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