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Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За последнюю ночь россияне атаковали Украину Шахедами сразу из трех направлений – Курское, Приморско-Ахтарское и Крыма.

– Ночью враг атаковал юг страны. Россияне еще раз ударили по критической инфраструктуре Одесской области. На этот раз – беспилотниками.

– На Бахмутском направлении наши защитники выбили россиян с позиций в районе села Андреевка.

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