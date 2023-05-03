Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Российские войска ударили по единственному открытому в городе гипермаркету Херсона. Об этом сообщают в МВД. Уже известно о трех погибших и пятерых раненых.

– Ночью украинские защитники сбили 21 ударный беспилотник иранского производства. В общей сложности российские оккупанты во время этой атаки применили 26 дронов.

– Российские захватчики, угрожая депортацией и конфискаскацией имущества, заставляют херсонцев на временно оккупированной территории получать паспорта РФ. Об этом говорится в отчете Генштаба.

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