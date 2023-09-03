Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Этой ночью оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Одесщины.
— За минувшие сутки россияне нанесли по Украине два ракетных и почти 50 авиационных ударов.
— В августе Россия потеряла военной техники на более чем 1 млрд долларов.
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