Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Одесщины.

— За минувшие сутки россияне нанесли по Украине два ракетных и почти 50 авиационных ударов.

— В августе Россия потеряла военной техники на более чем 1 млрд долларов.

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