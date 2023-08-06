Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня, 6 августа, в Украине отмечается День Воздушных сил ВСУ.

– Утром российская армия нанесла два ракетных удара по Харькову.

— В саудовском городе Джидди проходит второй день консультаций советников по нацбезопасности более 40 стран мира.

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