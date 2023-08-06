Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сегодня, 6 августа, в Украине отмечается День Воздушных сил ВСУ.
– Утром российская армия нанесла два ракетных удара по Харькову.
— В саудовском городе Джидди проходит второй день консультаций советников по нацбезопасности более 40 стран мира.
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