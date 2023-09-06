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Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

– В ночь на среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали припортовую и сельскохозяйственную инфраструктуры на юге Одесщины.

— ВСУ продвинулись южнее Роботиного и наступают на флангах Бахмута.

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