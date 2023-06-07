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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ситуация на Левом берегу до сих пор критическая. Полностью под водой Олешки, Корсунки, Днепряны, Казачьи Лагеря. Поднимается уровень воды и в Голопристанском районе.

— Уровень воды в Каховском водохранилище возле Криворожского района Днепропетровщины со вчерашнего дня снизился на 2 метра. Об этом Фактам рассказал глава районной военной администрации.

— Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных беспилотника.

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