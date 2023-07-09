Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. В Луцке его встретил Владимир Зеленский. Вместе главы государства посетили утреннее богослужение.

– Накануне Владимир Зеленский вернулся из Турции после переговоров с Реджепом Эрдоганом. Их результат ошеломил всех — вместе с главой государства прибыли пять командиров обороны Мариуполя и командир 12-й бригады Нацгвардии.

– 10 погибших и 14 раненых. Россияне накануне атаковали девять областей Украины. В регионах зафиксировано более двухсот обстрелов.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Батальон кровью харкает, отвоевывая эти земли: эксклюзив с передовой
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь