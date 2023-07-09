Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (09.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. В Луцке его встретил Владимир Зеленский. Вместе главы государства посетили утреннее богослужение.

– Накануне Владимир Зеленский вернулся из Турции после переговоров с Реджепом Эрдоганом. Их результат ошеломил всех — вместе с главой государства прибыли пять командиров обороны Мариуполя и командир 12-й бригады Нацгвардии.

– 10 погибших и 14 раненых. Россияне накануне атаковали девять областей Украины. В регионах зафиксировано более двухсот обстрелов.

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