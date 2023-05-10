Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Защитники 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом разгромили подразделения 72 отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории и взяли в плен оккупантов.
- Накануне вечером враг нанес удары по Купянску ракетами Искандер. Ранены три человека, одна женщина получила легкие травмы.
- В Энергодаре россияне организуют эвакуацию. По данным Генштаба, оккупанты обещают вывезти семьи работников Запорожской АЭС.
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