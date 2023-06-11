Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (11.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Херсонской области вода медленно падает, но быстро становятся очевидными масштабы катастрофы: человеческие, экологические, аграрные, энергетические, моральные. Эвакуационная операция продолжается.
– Основная причина подрыва Каховской ГЭС – агрессивная война, развязанная Россией против Украины, это заявление премьера Канады Джастина Трюдо, посетившего Киев накануне с необъявленным визитом.
— Этой ночью русские войска снова применили иранские дроны-камикадзе. В командовании Воздушных сил сообщили, что над территорией Украины наши защитники уничтожили 6 Шахедов.
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