Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Этой ночью российская армия ударила двумя ракетами С-300 по Славянску. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
- В Харьковской области в результате обстрела российскими террористами поселка Двуречная Купянского района погибли двое пожилых мужчин. Еще одну женщину со взрывными травмами доставили в больницу.
- С начала полномасштабного вторжения россиян в Харьковской области из-за подрыва на минах пострадали 170 человек. 27 из них погибли.
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