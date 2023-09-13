Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Среди ночи в Севастополе прозвучала серия взрывов на территории судостроительного завода, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.

– На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступление.

— Этой ночью наша ПВО сбила 32 из 44 дронов, которые Россия запустила по Сумщине и Одесщине.

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